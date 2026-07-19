Ravage en gewonde nadat taxi en auto met elkaar botsen

Op de Lieropsedijk in Someren zijn zondagavond een taxi en personenauto op elkaar gebotst. Daarbij is een gewonde gevallen die met de ambulance naar het ziekenhuis is vervoerd. Beide auto's raakten zwaar beschadigd door de klap.

Het ongeluk gebeurde rond zes uur ter hoogte van het riviertje de Kleine Aa. De taxi en elektrische SUV zijn eerst tegen elkaar aangereden. Daarbij is de taxi zijn linker voorwiel verloren. De witte personenauto raakte door die klap ook nog eens een boom. Beide achterwielen van de elektrische SUV liggen eraf.

Of er ook passagiers in de taxi zaten, is niet bekend. Er is een persoon met een ambulance mee naar het ziekenhuis. De andere inzittenden zijn door het ambulancepersoneel nagekeken, maar zij hoefden niet mee naar het ziekenhuis.

Hoe het ongeluk is ontstaan wordt onderzocht door de politie.