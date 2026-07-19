Herlings boekt twee zeges in MXGP en nadert koploper Coenen

Jeffrey Herlings is in de MXGP de Belgische koploper Lucas Coenen genaderd. De 31-jarige motorcrosser uit Oploo won in Foxhills beide manches in de Grote Prijs van Groot-Brittannië. Coenen wist beide keren de eindstreep niet te halen.

Herlings kreeg op het podium gezelschap van de Franse wereldkampioen Romain Febvre en de Sloveen Tim Gajser.