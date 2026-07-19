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Herlings boekt twee zeges in MXGP en nadert koploper Coenen
Vandaag om 19:46 • Aangepast vandaag om 20:22
Jeffrey Herlings is in de MXGP de Belgische koploper Lucas Coenen genaderd. De 31-jarige motorcrosser uit Oploo won in Foxhills beide manches in de Grote Prijs van Groot-Brittannië. Coenen wist beide keren de eindstreep niet te halen.
Herlings kreeg op het podium gezelschap van de Franse wereldkampioen Romain Febvre en de Sloveen Tim Gajser.
Na twaalf van de negentien WK-wedstrijden heeft Coenen nog maar een kleine voorsprong op Herlings: 566 om 555 punten. Febvre volgt op de derde plaats met 494 punten.
Volgend weekend staat in het Tsjechische Loket de dertiende WK-manche van het seizoen op het programma.
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