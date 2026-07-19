Dit is de duurste attractie van de Tilburgse Kermis en hij kost miljoenen
Voor een dagje op de Tilburgse Kermis ben je al snel een aardig zakcentje kwijt. Dat is ook niet gek, want de kosten voor kermisexploitanten zijn ook hoog. Kermiskenner Patrick van de Kermis Podcast maakt zondag een rondje langs de duurste attracties. "De Fortress Tower kost zonder decoratie 4 miljoen euro, nieuw uit de fabriek."
Kermisondernemers hebben veel kosten waar ze rekening mee moeten houden. De gestegen brandstofprijzen zorgen dit jaar al voor twintig procent meer kosten. En dat kan flink in de papieren lopen, volgens Patrick. "Want sommige attracties hebben meerdere transporten nodig."
En brandstof is niet de enige hoge kostenpost voor een kermisexploitant, weet Patrick. "Je hebt personeelskosten. Je moet een woonwagen aanschaffen, die ook weer op een plek moet staan waar je pacht voor moet betalen. En je eigen huis, daar moet je ook nog hypotheek voor betalen. Daar komt bij dat je tussendoor een attractie nog moet stallen."
De grootste kosten zitten hem voor een exploitant in de aanschaf van een attractie, weet Patrick. Natuurlijk hangt dat wel af van wat voor attractie je koopt. Zo kost de populaire Infinity, een hoge schommelattractie, volgens hem zo'n 4.5 miljoen euro.
Wat is de duurste attractie?
Tijdens zijn ronde over de Tilburgse Kermis, komt Patrick aan bij de duurste attractie: de vrijevaltoren Fortress Tower. "Deze kost kaal al vier miljoen, maar daar komt de decoratie nog bovenop en dat kost ook veel geld."
En dan hebben we nog de Time Machine The Coaster. Een soort achtbaan in steampunk-thema. "Als je deze nieuw uit de fabriek wil halen dan kost je dat al gauw drie miljoen. Dat is veel geld." De welbekende Power Polyp is dan weer ietsje minder duur. "Deze is een paar jaar geleden voor een miljoen euro tweedehands gekocht."
Veiligheid kost geld
Daarnaast moeten al die dure attracties ook veilig zijn. "Een keuring is jaarlijks nodig en dat kost zo'n 150 euro per uur. Het kan uren duren, afhankelijk van de attractie. En dan heb je ook nog haarscheuren die worden onderzocht. Dat kost ook 150 euro per uur."
En natuurlijk moet er ook nog wat geld in het laatje van Tilburg komen, want ook zij doen het allemaal niet voor niks. "De totale pachtkosten van heel de Tilburgse Kermis bedraagt 1.5 miljoen euro. En dat gaat allemaal naar de gemeente toe."
Hier vind je alle verhalen over de Tilburgse Kermis.