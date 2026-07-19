Dit is de duurste attractie van de Tilburgse Kermis en hij kost miljoenen

Voor een dagje op de Tilburgse Kermis ben je al snel een aardig zakcentje kwijt. Dat is ook niet gek, want de kosten voor kermisexploitanten zijn ook hoog. Kermiskenner Patrick van de Kermis Podcast maakt zondag een rondje langs de duurste attracties. "De Fortress Tower kost zonder decoratie 4 miljoen euro, nieuw uit de fabriek."

Kermisondernemers hebben veel kosten waar ze rekening mee moeten houden. De gestegen brandstofprijzen zorgen dit jaar al voor twintig procent meer kosten. En dat kan flink in de papieren lopen, volgens Patrick. "Want sommige attracties hebben meerdere transporten nodig." En brandstof is niet de enige hoge kostenpost voor een kermisexploitant, weet Patrick. "Je hebt personeelskosten. Je moet een woonwagen aanschaffen, die ook weer op een plek moet staan waar je pacht voor moet betalen. En je eigen huis, daar moet je ook nog hypotheek voor betalen. Daar komt bij dat je tussendoor een attractie nog moet stallen." De grootste kosten zitten hem voor een exploitant in de aanschaf van een attractie, weet Patrick. Natuurlijk hangt dat wel af van wat voor attractie je koopt. Zo kost de populaire Infinity, een hoge schommelattractie, volgens hem zo'n 4.5 miljoen euro.