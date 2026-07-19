Fietser gewond na aanrijding met motor

Bij een aanrijding tussen een motor en fietser in Breda zijn beide bestuurders gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde zondagavond rond half acht op de kruising van de Wilhelminastraat en de Wilhelminasingel.

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Door de aanrijding raakte de fietser zo erg gewond dat die met de ambulance naar het ziekenhuis overgebracht moest worden. De bestuurder van de motor kwam er vanaf met lichte schaafwonden en de schrik. De kruising was enige tijd deels afgesloten om de fietser te helpen en de boel op te ruimen en af te handelen.

Beide tweewielers gingen door de aanrijding onderuit. De motor raakte daarbij flink beschadigd, maar de fiets is totaal verbogen en verwoest door de klap. Op de weg lagen de nodige onderdelen van beide tweewielers. De politie heeft onderzoek gedaan naar hoe het ongeluk precies kon gebeuren.