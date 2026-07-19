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Oudere man zwaargewond door aanrijding met maaltijdbezorger op scooter

Vandaag om 21:16 • Aangepast vandaag om 21:45
De hulpdiensten rukten massaal uit om het slachtoffer te helpen (foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink).
De hulpdiensten rukten massaal uit om het slachtoffer te helpen (foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink).

Een oudere man is zondagavond zwaargewond geraakt toen hij werd aangereden door een scooter van een maaltijdbezorger. Het ongeluk gebeurde iets na acht uur op de Ginnekenweg in Breda. De hulpdiensten rukten massaal uit om het slachtoffer te helpen.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De oudere man liep vermoedelijk over straat toen hij werd geraakt door de maaltijdbezorger. Het slachtoffer raakte zo ernstig gewond dat er ook een traumahelikopter is opgeroepen. Die landde op een grasveld in de buurt.

Met een politieauto zijn de trauma-arts en verpleegkundige opgehaald en naar de plek van het ongeluk gebracht. Daar hebben ze het oudere slachtoffer vervolgens in de ambulance behandeld. De arts is ook meegereden in de ambulance naar het traumacentrum in Tilburg.

De politie heeft de plek van het ongeluk ruim afgezet om de hulpverleners de ruimte te geven. Daarna is het onderzoek gestart naar hoe het ongeluk kon gebeuren. Over de exacte oorzaak en de identiteit van de betrokkenen is op dit moment nog niets bekend.

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