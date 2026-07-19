Voor derde keer brandmelding bij gekraakte boerderij

De brandweer kon zondagavond voor de derde keer in korte tijd naar de Stadhoudersdijk in Waspik. De melding kwam van een gekraakte boerderij daar, maar dit keer werden vuur of sporen van brand niet gevonden.

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Rond kwart over acht kwam de melding binnen dat er sprake zou zijn van een agrarische brand bij de gekraakte boerderij. Naast de brandweer reed ook de politie met drie auto's mee.

Agenten hebben vervolgens opnieuw gesproken met de bewoner van het gekraakte pand. Ondertussen heeft de brandweer de boerderij en omgeving gecontroleerd, maar de brandmelding bleek dit keer loos. Na ongeveer een half uur zijn alle hulpdiensten weer vertrokken. De politie heeft situatie vastgelegd in hun systemen. Wat er precies speelt bij de gekraakte boerderij is onduidelijk.