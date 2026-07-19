Voor derde keer loze brandmelding bij kraakpand

De brandweer kon zondagavond voor de derde keer in korte tijd voor niets naar Stadhoudersdijk in Waspik uitrukken. De melding kwam van een gekraakte boerderij daar, maar vuur of sporen van brand werden niet gevonden.

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Rond kwart over acht kwam de melding binnen dat er sprake zou zijn van een agrarische brand bij de gekraakte boerderij. Naast de brandweer reed ook de politie met drie auto's mee.

Agenten hebben vervolgens gesproken met de bewoner van het gekraakte pand. Ondertussen heeft de brandweer de boerderij en omgeving gecontroleerd, maar de brandmelding bleek wederom loos. Na ongeveer een half uur zijn alle hulpdiensten weer vertrokken. Het is onduidelijk waarom de melding van de agrarische brand is gedaan.