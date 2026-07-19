Zomeravonden in Park Kesteren brengen wijk samen

Park Kesteren heeft op 14, 15 en 16 juli gebloeid tijdens de Zomeravonden en het Springfestijn. Het evenement werd georganiseerd door vrijwilligers van De Sleutel, Grote Broer Grote Zus, Surplus Jongerenwerk en andere betrokkenen. De activiteiten trokken wijkbewoners van alle leeftijden en zorgden voor verbinding in de Haagse Beemden.

Gevonden voor jou

De Zomeravonden en het Springfestijn in Park Kesteren hebben afgelopen week veel bewoners van de Haagse Beemden samengebracht. Het evenement kende een variatie aan activiteiten, waaronder een zeepglijbaan, vogelhuisjes timmeren, muziekbingo en springkussens. De dj’s van Grote Broer Grote Zus verzorgden drie dagen de muziek, terwijl Surplus Jongerenwerk voor het eerst deelnam.

Op donderdagmiddag en avond, de laatste dag van het evenement, waren er springkussens en waterspellen voor de kinderen. Bewoners brachten eigen lekkernijen mee en genoten in de schaduw van het park. Natasja, een van de organisatoren, merkte op dat het aangepaste programma met een latere start vanwege de hitte goed werd ontvangen. Het evenement trok gemiddeld tweehonderd bezoekers per avond.

Generaties ontmoeten elkaar

Wat het evenement bijzonder maakte, was de aanwezigheid van meerdere generaties. Natasja zag grootouders die vroeger met hun kinderen kwamen en nu hun kleinkinderen meenamen. Ook nieuwe gezichten waren te zien in het park, zoals bewoners die net naar de wijk verhuisd zijn. Voor hen was het een kans om de buurt beter te leren kennen.

De multiculturele samenstelling van de wijk was duidelijk zichtbaar. Moeders van verschillende afkomst, waaronder Somalië, Syrië en Myanmar, zaten samen aan lange tafels en deelden snacks. Kinderen speelden samen, terwijl ouders en grootouders genoten van de sfeer en elkaar ontmoetten.

Betrokkenheid van Surplus

Surplus Jongerenwerk ondersteunde dit jaar voor het eerst het evenement. Michel Manders van Surplus hielp bij activiteiten zoals sappentrappen en vogelhuisjes timmeren. Hij benadrukte dat Surplus zich wil verbinden met de wijk en samen met bewoners en organisatoren projecten wil ontwikkelen. De betrokkenheid van ouders bij het evenement werd door hem als positief ervaren.

De organisatoren kijken terug op een geslaagde editie en hebben al plannen voor een nieuw evenement in de laatste week van de schoolvakantie. Details worden later via sociale media bekendgemaakt.