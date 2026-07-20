Deel appartementencomplex Den Bosch ontruimd vanwege brand, man aangehouden

In een appartement aan de Noordwal in Den Bosch is zondagavond brand gesticht. De politie hield kort na de brand een verdachte aan.

Het vuur brak rond kwart over tien 's avonds uit in een appartement op de bovenste etage. Daar stond een salontafel in brand. Uit voorzorg werd een deel van het complex ontruimd.

De brandweer had het vuur snel onder controle en heeft het appartement waar de brand uitbrak geventileerd.

Toen de brandweer aankwam, bevond de verdachte zich op een boot aan de overkant van het water. De politie hield hem daar aan. Volgens buurtbewoners is de aangehouden man niet de bewoner van het appartement. Zij zeggen dat hij wel beschikt over een sleutel van zowel de centrale hal als van het appartement. Zij melden dat de aangehouden man al vaker voor overlast zou hebben gezorgd.

Op de kademuur lagen meerdere boeken, waaronder een exemplaar van de Koran. Volgens buurtbewoners zijn deze boeken van de aangehouden man.

De verdachte bracht de nacht door in een politiecel. De politie heeft de brand in onderzoek.