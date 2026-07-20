Bromfietser aangehouden na achtervolging door Best, reed zichzelf klem

Een 17-jarige bromfietser is zondagavond aangehouden na een achtervolging door Best. De jongen reed uiteindelijk zichzelf klem in een doodlopende brandgang.

Agenten zagen de bromfietser zonder kentekenplaat door Best scheuren. Toen hij de agenten zag, ging de tiener ervandoor. Hij trok zich niets aan van het stopteken dat hij kreeg of van de zwaailichten en de sirene van de politieauto.

De bromfietser reed met hoge snelheid over het voetpad om vervolgens op de J.J de Vlamstraat een brandgang in te schieten. Hij wist kennelijk niet dat dit pad doodlopend was.

De bestuurder bleek onder invloed van cannabis. Hij is aangehouden. In de buddyseat van de scooter vonden de agenten een kleine hoeveelheid hasj.

De scooter bleek een maximumsnelheid te kunnen halen van 73 kilometer per uur. De jongen is verplicht de scooter te laten herstellen zodat deze weer voldoet aan de regels. Pas dan mag er weer op gereden worden.