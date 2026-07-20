Zeer grote brand in Udenhout, pand is niet meer te redden

Bij een bedrijfsverzamelgebouw aan de Transportweg in Udenhout is maandagmorgen rond half acht een grote brand uitgebroken. De brand is uitslaand en de brandweer heeft flink opgeschaald. Het pand is niet meer te redden. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers, meldt de veiligheidsregio.

In het pand zijn onder meer een opleidingsinstituut, een interieurbouwer en een handelaar in natuursteen gevestigd.

Explosies

Iets na half negen meldt de brandweer dat het pand niet meer te redden is. Er wordt ingezet op het voorkomen dat de brand overslaat naar naastgelegen gebouwen. Het industrieterrein is is afgezet en publiek wordt op afstand gehouden. Ook vanwege de veiligheid. Door de brand vonden een aantal gasexplosies plaats, waarbij stukken metaal in het rond vlogen.

De veiligheidsregio waarschuwt dat er veel rook vrij komt en roept mensen op om ramen en deuren dicht te houden.

Wat de oorzaak is van de brand is nog niet bekend.