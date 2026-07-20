Navigatie overslaan
Ontdek
VIDEO

Zeer grote brand in Udenhout, pand is niet meer te redden

Vandaag om 07:47 • Aangepast vandaag om 09:49

Bij een bedrijfsverzamelgebouw aan de Transportweg in Udenhout is maandagmorgen rond half acht een grote brand uitgebroken. De brand is uitslaand en de brandweer heeft flink opgeschaald. Het pand is niet meer te redden. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers, meldt de veiligheidsregio.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

In het pand zijn onder meer een opleidingsinstituut, een interieurbouwer en een handelaar in natuursteen gevestigd. 

Explosies
Iets na half negen meldt de brandweer dat het pand niet meer te redden is. Er wordt ingezet op het voorkomen dat de brand overslaat naar naastgelegen gebouwen. Het industrieterrein is is afgezet en publiek wordt op afstand gehouden. Ook vanwege de veiligheid. Door de brand vonden een aantal gasexplosies plaats, waarbij stukken metaal in het rond vlogen.

De veiligheidsregio waarschuwt dat er veel rook vrij komt en roept mensen op om ramen en deuren dicht te houden.

Wat de oorzaak is van de brand is nog niet bekend.

  • Uitslaande brand Udenhout (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).
    Uitslaande brand Udenhout (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).
  • Het pand in Udenhout is niet meer te redden (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).
  • De brandweer laat het pand in Udenhout gecontroleerd uitbranden (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).
  • De brandweer laat het pand in Udenhout gecontroleerd uitbranden (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).
  • De brandweer laat het pand in Udenhout gecontroleerd uitbranden (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).
  • De brandweer laat het pand in Udenhout gecontroleerd uitbranden (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).
  • De brandweer laat het pand in Udenhout gecontroleerd uitbranden (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).
  • De rook van de brand in Udenhout is van ver te zien (foto: Bart van Roessel).
  • De rook is in de verre omgeving te zien, zoals hier in Helvoirt (foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink.)
  • Grote brand uitgebroken in Udenhout.

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.