Boekel wil omgevingsplan wijzigen voor nieuwbouw in Venhorst

De gemeente Boekel heeft aangekondigd het omgevingsplan te willen aanpassen voor de bouw van maximaal 35 woningen in de wijk De Biezen, fase 2, in Venhorst.

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Het bouwplan omvat woningen met voorzieningen zoals parkeerplekken, groen en waterafvoer. De nieuwe wijk sluit aan bij de bestaande structuur van De Biezen fase 1. Dit maakt deel uit van de Gebiedsvisie Venhorst, waarin inwoners eerder konden meedenken tijdens twee inloopavonden.

De gemeente verwacht het ontwerp voor de wijziging van het omgevingsplan in de tweede helft van 2026 gereed te hebben. Dan volgt ook de mogelijkheid om officieel te reageren. Het ontwerpbesluit zal bekendgemaakt worden via officiële kanalen zoals het gemeentelijke weekblad en de website.