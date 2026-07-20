Filmsterren lyrisch over cameraman Hoyte van Hoytema: 'Hij is de beste'

Hollywoodsterren Tom Holland, Anne Hathaway en Zendaya spreken vol bewondering over cameraman Hoyte van Hoytema, die opgroeide in Dinteloord. De Oscarwinnaar wordt door de cast van de nieuwe kaskraker The Odyssey geprezen om zijn grote talent.

De film van regisseur Christopher Nolan draait sinds donderdag in de bioscoop. Net als bij de films Oppenheimer en Dunkirk stond Hoyte van Hoytema tijdens deze productie achter de camera. De beelden zijn opgenomen met IMAX-camera's, wat onder meer zorgt voor extra scherpe beelden. The Odyssey heeft een sterrencast met onder anderen Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson en Zendaya. In een interview met RTL Boulevard wordt duidelijk dat de acteurs heel graag samenwerken met de Nederlandse cameraman. Anne Hathaway noemt hem 'een droom'. "Allereerst heeft hij de droogste humor", zegt de actrice. "Dat is heerlijk. En zijn talent is werkelijk ongekend." Tom Holland vat het kort samen: "Hij is de beste."

Enorme camera

Acteur John Leguizamo is onder de indruk van Van Hoytema's manier van werken. "Hoyte draagt die loodzware camera gewoon op zijn schouder", zegt hij vol bewondering. Actrice Zendaya is trots dat ze mocht samenwerken met de geboren Brabander. "Ik mocht Hoyte ooit zijn Oscar overhandigen", vertelt ze. "Toen had ik nooit gedacht dat we later samen aan een film zouden werken." Regisseur Christopher Nolan, met wie Van Hoytema al jarenlang samenwerkt, doet nog een duit in het zakje: "Hij heeft een geweldig oog en het brein van een ingenieur." Oscar

De in Zwitserland geboren Van Hoytema volgde een filmopleiding in Polen en begon zijn carrière in Zweden. Daarna maakte Van Hoytema de overstap naar Hollywood, waar hij de laatste twaalf jaar meewerkte aan talloze grote internationale films. In 2024 won hij een Oscar voor de film Oppenheimer. Eerder werd hij al genomineerd voor de belangrijkste filmprijs in de Verenigde Staten, toen voor zijn werk aan de oorlogsfilm Dunkirk. Voor Oppenheimer won de cameraman ook al een British Academy of Film and Television Arts Award (BAFTA) voor het beste camerawerk.