Beslistermijn verlengd voor dakkapel aan Graafseweg in Den Bosch

De gemeente Den Bosch heeft de beslistermijn voor een omgevingsvergunning aan de Graafseweg verlengd. Het gaat om een aanvraag voor het verbreden van een dakkapel. De uiterste datum voor een besluit is nu gesteld op 30 juli 2026.

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De vergunningaanvraag betreft een bouwactiviteit aan de Graafseweg 255T in Den Bosch. De aanvraag is ingediend onder kenmerknummer 079619305793. Door het uitstel van zes weken heeft de gemeente meer tijd nodig om een besluit te nemen.

Vanaf 1 januari 2026 maakt Den Bosch geen gebruik meer van de app Omgevingsalert. Bekendmakingen worden voortaan via overheid.nl gedeeld. Iedereen van 25 jaar en ouder ontvangt wekelijks een e-mail als hun mailadres bij overheid.nl bekend is. Wie nog geen e-mail ontvangt, kan zich daar aanmelden.