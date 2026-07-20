Gemeenschapshuis 't Kwartier in Asten vraagt vergunning voor verlicht bord

Gemeenschapshuis 't Kwartier in Asten heeft een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van een verlicht bord aan de buitenkant van het pand. De aanvraag is ingediend op 10 juli 2026.

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Het verlichte bord moet komen aan de buitenzijde van 't Kwartier, gelegen aan de Kerkstraat 10 in Asten. De gemeente heeft deze aanvraag geregistreerd onder kenmerk 2026071000491.

Op dit moment is alleen bekend dat de aanvraag is ontvangen. Mogelijkheden om bezwaar te maken of een zienswijze in te dienen worden pas bekendgemaakt bij de volgende stap in het proces. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij de publicatie van een ontwerpbesluit of de definitieve vergunning.