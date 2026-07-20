Gemeente Loon op Zand stelt nieuw organisatiebesluit vast

De gemeente Loon op Zand heeft een nieuw organisatiebesluit vastgesteld. Dit besluit bepaalt de visie, structuur en verantwoordelijkheden van de ambtelijke organisatie en vervangt eerdere besluiten.

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Het college van burgemeester en wethouders van Loon op Zand heeft het organisatiebesluit voor 2026 vastgesteld. Het besluit schetst hoe de ambtelijke organisatie is ingericht, welke taken en verantwoordelijkheden er zijn en hoe de samenwerking tussen verschillende functies en teams verloopt. Ook worden de bevoegdheden van sleutelfunctionarissen zoals de gemeentesecretaris, concerncontroller en domeinmanagers beschreven.

Het nieuwe besluit benadrukt een resultaatgerichte aanpak en samenwerking om de dienstverlening aan inwoners en ondernemers te optimaliseren. Daarnaast biedt het een overzicht van de organisatiestructuur, inclusief een verdeling in drie domeinen: Bedrijfsvoering en Dienstverlening, Sociaal en Fysiek. Elk domein heeft specifieke teams met eigen taken en wordt geleid door een domeinmanager.

Het besluit is per 1 januari 2026 van kracht en vervangt alle voorgaande organisatiebesluiten. Het volledige document inclusief een organogram en aanvullende bijlagen is openbaar gemaakt.