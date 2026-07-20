Verduurzaming woning met kunststof kozijnen en warmtepomp in Loon op Zand

Een woning aan de Ecliptica in Loon op Zand wordt mogelijk duurzamer. Er is een vergunning aangevraagd voor het vervangen van kozijnen door kunststof met HR+++ glas en het plaatsen van een warmtepomp.

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De aanvraag voor de omgevingsvergunning is op 15 juli 2026 ontvangen. Het gaat om een woning aan de Ecliptica 86 in Loon op Zand, waar de eigenaar de kozijnen wil vervangen door kunststof exemplaren met HR+++ glas. Dit type glas is extra isolerend en helpt om energie te besparen.

Bovendien is er een plan om een warmtepomp te installeren. Een warmtepomp is een apparaat dat warmte uit de lucht, bodem of water haalt en gebruikt om het huis te verwarmen. Deze maatregelen dragen bij aan een duurzamere woning en lagere energiekosten.