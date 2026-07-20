Metaalbewerking gemeld bij gemeente Oss

Bij de gemeente Oss is een melding gedaan voor metaalbewerking aan de IJsselstraat.

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De gemeente Oss heeft op 12 juni 2026 een melding ontvangen voor werkzaamheden aan de IJsselstraat 35. Het gaat om mechanisch en thermisch bewerken van metalen, lassen van metalen en het bewerken van andere materialen dan steen en metalen.

De melding valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving, wat betekent dat deze activiteiten zijn toegestaan binnen de gestelde milieuregels. Bezwaar maken tegen deze melding is niet mogelijk.