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Omgevingsvergunning aangevraagd voor schutting in Berghem
Vandaag om 09:15
In Berghem is een vergunning aangevraagd voor een nieuwe schutting van 220 cm hoog.
Op de Tarwestraat in Berghem is een aanvraag ingediend voor het plaatsen van een schutting van 2,20 meter hoog tegen de erfgrens. De aanvraag is op 15 juli 2026 ontvangen door burgemeester en wethouders.
Het is nog niet bekend of de vergunning wordt goedgekeurd. Voor het bekijken van de stukken moet je een afspraak maken bij de balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving. Dit kan op werkdagen tussen negen uur 's ochtends en vier uur 's middags.
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