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Grondwerk bij nieuwbouwwoningen aan Postelseweg in Eersel
Vandaag om 09:17
Visser Hoogeloon B.V. heeft gemeld dat zij grond gaat toepassen voor nieuwbouwwoningen aan de Postelseweg 56 in Eersel.
Het bedrijf Visser Hoogeloon B.V. wil de grond onder en rondom de fundatie van geplande nieuwbouwwoningen aan de Postelseweg 56 in Eersel verbeteren. Dit is gemeld op 15 juli 2026 bij de gemeente Eersel volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).
Het toepassen van grond betekent dat de bodem wordt aangepast, bijvoorbeeld om het steviger te maken voor nieuwbouw. Een melding volgens het Bal is alleen een kennisgeving, er kan geen bezwaar tegen worden gemaakt.
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