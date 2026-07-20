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Gemeente Eersel overweegt verkoop grond aan Ganzestaartsedijk
Vandaag om 09:17
De gemeente Eersel heeft een vergunningaanvraag ontvangen voor het veranderen van de functie van gemeentegrond aan de Ganzestaartsedijk in Duizel. Deze aanvraag is bedoeld voor de verkoop van de grond aan derden.
De aanvraag is op 16 juli 2026 ingediend bij de gemeente. Het gaat om een omgevingsvergunning waarmee toestemming wordt gevraagd om de bestemming van de grond te wijzigen. Dit kan gevolgen hebben voor de omgeving.
De gemeente verwacht binnen acht weken een besluit te nemen over deze aanvraag. Als de vergunning wordt verleend, volgt een nieuwe publicatie met de documenten en informatie over de vergunning. Deze zijn dan in te zien.
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