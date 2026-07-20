Dagcentrum in Rijsbergen wil uitbreiden met therapiebad en zaal

De gemeente Zundert heeft een aanvraag ontvangen voor uitbreiding van een dagcentrum op De Gouwberg in Rijsbergen. Het gaat om een therapiebad en een zaal.

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Op 15 juli 2026 heeft de gemeente Zundert een aanvraag gekregen om het dagcentrum aan De Gouwberg 8 in Rijsbergen uit te breiden. De uitbreiding betreft een therapiebad en een zaal.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 0879ZV202600857 en heeft betrekking op bouwactiviteiten, zowel technisch als volgens het omgevingsplan. De gemeente publiceert deze aanvraag om inwoners te informeren over de plannen.