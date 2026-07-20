Verbouwing en mantelzorgwoning gepland in Rijsbergen

In Rijsbergen is een vergunning aangevraagd voor een woningverbouwing en mantelzorgwoning.

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De gemeente Zundert heeft op 15 juli een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om het verbouwen van een woning en een schuur, en het plaatsen van een mantelzorgwoning aan de Tiggeltsebergstraat 37 in Rijsbergen.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 0879ZV202600858 en valt onder de categorie bouwactiviteiten volgens het omgevingsplan. De gemeente informeert hiermee omwonenden over de mogelijke veranderingen in de buurt. Pas na een beslissing op de aanvraag kan er bezwaar of beroep worden ingediend.