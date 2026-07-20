Vergunningsaanvraag voor verbouwing kantine in Zundert ingetrokken

De gemeente Zundert heeft de aanvraag voor het verbouwen van een kantine aan de Akkermolenweg ingetrokken. Het betreft een technische bouwactiviteit.

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De aanvraag om een vergunning voor het verbouwen van de kantine op locatie Akkermolenweg 11 in Zundert is ingetrokken. De gemeente heeft dit geregistreerd onder zaaknummer 0879ZV202600823.

Het besluit is gepubliceerd om inwoners te informeren over veranderingen in hun omgeving. De aanvraag betreft een bouwactiviteit die technisch van aard was. Het besluit ligt niet ter inzage.