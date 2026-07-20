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Barbecue voor huiskamer bezoekers in Veghel goedgekeurd
Vandaag om 09:21
De gemeente Meierijstad heeft een evenement voor een barbecue op 29 juli 2026 in Veghel goedgekeurd. Het vindt plaats op Vlasven 90.
De burgemeester van Meierijstad heeft op 16 juli 2026 toestemming gegeven voor een barbecue voor huiskamer bezoekers. Dit evenement is gepland op woensdag 29 juli en zal plaatsvinden bij Vlasven 90 in Veghel.
De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer MEV-2026-3312. Het besluit hierover is op 16 juli verzonden.
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