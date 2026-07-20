Overkapping en laadput gepland aan Maxwellweg in Schijndel

De gemeente Meierijstad heeft een aanvraag ontvangen voor de bouw van een overkapping en laadput aan de Maxwellweg in Schijndel.

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Op 16 juli 2026 heeft de gemeente Meierijstad een vergunningsaanvraag geregistreerd voor het bouwen van een overkapping en een laadput. De locatie van het project is aan de Maxwellweg in Schijndel.

De aanvraag wordt behandeld volgens de gebruikelijke procedure. Binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag neemt de gemeente een besluit, tenzij de termijn wordt verlengd of opgeschort. Dit kan gebeuren als er aanvullende informatie nodig is van de aanvrager.