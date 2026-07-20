Evenement 'Terug van Weggeweest' in Sint-Oedenrode krijgt vergunningaanvraag

De gemeente Meierijstad heeft een aanvraag ontvangen voor een evenementenvergunning voor 'Terug van Weggeweest', gepland op 4 oktober 2026 in Sint-Oedenrode.

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Op 16 juli 2026 is bij de gemeente Meierijstad een vergunningsaanvraag ingediend voor het evenement 'Terug van Weggeweest'. Dit evenement staat gepland op 4 oktober 2026 en vindt plaats op de Oude Lieshoutseweg 7, in Sint-Oedenrode.

De aanvraag wordt behandeld volgens de standaard procedure. De gemeente verwacht binnen acht weken een besluit te nemen, maar deze termijn kan éénmalig met zes weken worden verlengd. Mocht er aanvullende informatie nodig zijn, dan kan de termijn tijdelijk worden opgeschort.