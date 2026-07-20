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Kinderdagverblijf de Braam in Etten-Leur uit register verwijderd

Vandaag om 09:21

Kinderdagverblijf de Braam in Etten-Leur wordt op eigen verzoek per 31 juli uit het Landelijk Register Kinderopvang gehaald.

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Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur heeft besloten om kinderdagverblijf de Braam uit het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) te verwijderen. De houder van de opvanglocatie aan de Beukenlaan 45 heeft zelf gevraagd om deze uitschrijving.

De reden voor de verwijdering is de sluiting van de locatie. Het registratienummer van het kinderdagverblijf in het LRK was 498395248. De uitschrijving wordt officieel op 31 juli 2026 van kracht.

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