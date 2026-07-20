Nieuw raadslid benoemd in Tilburg

M. Poetsema uit Tilburg is benoemd tot lid van de gemeenteraad. Hij volgt A. Veldhoven op, die stopt vanwege haar functie als wethouder.

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De voorzitter van het centraal stembureau heeft M. Poetsema uit Tilburg benoemd als nieuw raadslid. Dit besluit is genomen omdat A. Veldhoven haar plek in de raad heeft opgegeven om haar werk als wethouder te kunnen uitvoeren. Het benoemingsbesluit is officieel vastgesteld op 6 juli 2026.

A. Veldhoven werd eerder benoemd op lijst 8, maar door haar vertrek kwam de positie vrij. Andere kandidaten uit Tilburg, zoals K. Scheffers en J.F.M. van Puijenbroek, waren niet beschikbaar omdat zij al raadslid zijn. Volgens de Kieswet kwam M. Poetsema als volgende kandidaat in aanmerking voor deze rol.