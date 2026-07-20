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M. Choyoua benoemd tot raadslid in Tilburg

Vandaag om 09:22

In Tilburg is M. Choyoua benoemd tot nieuw gemeenteraadslid. Hij volgt E. Kostermans op, die wethouder is geworden. Het besluit is genomen door de voorzitter van het centraal stembureau.

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Door het vertrek van E. Kostermans naar de functie van wethouder is er een plek vrijgekomen in de gemeenteraad van Tilburg. Volgens de Kieswet komt M. Choyoua nu in aanmerking voor de benoeming. Dit is op 6 juli officieel bevestigd door de voorzitter van het centraal stembureau, F.Q. Gräper - van Koolwijk.

Bij de benoeming zijn andere kandidaten buiten beschouwing gelaten, waaronder leden die al deel uitmaken van de raad. M. Choyoua is benoemd op basis van de lijstvolgorde van lijst 1. Hiermee is de vacature in de gemeenteraad van Tilburg vervuld.

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