Waterbergingskelder gepland onder plantsoen in Mierlo

De gemeente Geldrop-Mierlo heeft meer tijd nodig om te beslissen over een aanvraag voor een waterbergingskelder onder een plantsoen aan de Burgemeester Verheugtstraat in Mierlo.

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De aanvraag betreft de aanleg van een ondergrondse waterbergingskelder. Deze kelder moet onder een plantsoen komen aan de Burgemeester Verheugtstraat in Mierlo. Het gaat om zaaknummer 17713723074.

De gemeente heeft aangegeven dat bezwaar maken op dit moment nog niet mogelijk is. Dit kan pas als er een definitief besluit is genomen. Meer informatie over de procedure en andere vragen kun je verkrijgen via de gemeente Geldrop-Mierlo.