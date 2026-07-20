Vergunning verleend voor woningbouw in Mierlo

In Mierlo is een vergunning verleend voor de bouw van een woning aan de Broekstraat 58, kavel 2. Het besluit is op 16 juli verzonden.

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De gemeente Geldrop-Mierlo heeft toestemming gegeven voor het bouwen van een woning op een perceel aan de Broekstraat 58, kavel 2. Het besluit is afgelopen donderdag verzonden.

Het gaat om een officiële vergunning die nodig is om een woning te mogen bouwen. Deze vergunning heeft betrekking op een specifieke kavel in Mierlo. Het zaaknummer van het besluit is 17713754652.