Melding: grond wordt toegepast in Mierlo

In Mierlo heeft Klomp Grond- en Sloopwerken B.V. een melding gedaan om grond te gebruiken voor het dempen van putten na het slopen van stallen.

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Het gaat om een melding volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) bij de gemeente Geldrop-Mierlo. De locatie betreft Broekstraat 58 in Mierlo.

De melding is ingediend op 14 juli 2026. Het toepassen van grond houdt in dat grond wordt gebruikt of neergelegd, bijvoorbeeld om iets op te hogen of aan te leggen. In dit geval gaat het om het dempen van putten die zijn ontstaan na het slopen van stallen.

Een melding volgens het Bal is uitsluitend een kennisgeving en biedt geen mogelijkheid om bezwaar te maken.