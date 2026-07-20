Advertentie
Melding bodemonderzoek Dorpsstraat Valkenswaard
Vandaag om 09:24
Bij Dorpsstraat 86 in Valkenswaard wordt tijdelijk bodem uitgeplaatst voor archeologisch onderzoek.
Op 25 juni 2026 heeft de gemeente Valkenswaard een melding ontvangen van Silt Milieu B.V. Het bedrijf gaat tijdelijk grond verwijderen met een kwaliteit boven de interventiewaarde. Dit gebeurt bij Dorpsstraat 86 en is nodig voor archeologisch booronderzoek.
De melding valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving en geldt als kennisgeving. Er zijn geen mogelijkheden om bezwaar te maken. Het bijbehorende zaaknummer is Z-2026-010915.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie