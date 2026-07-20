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Gewijzigde vergunning voor rijhal en logies in Valkenswaard

Vandaag om 09:24

De gemeente Valkenswaard heeft een eerder besluit over een vergunning voor een rijhal en tijdelijke huisvesting aan de Peedijk gewijzigd.

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Het gaat om een vergunning voor het realiseren van een rijhal, twee logiesverblijven voor tijdelijke huisvesting van grooms en seizoenarbeiders, en het legaliseren van een paardenhouderij. De locatie betreft Peedijk 17A en 19 in Valkenswaard.

De wijziging valt onder een zogenaamde buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA). De termijn om bezwaar te maken tegen deze wijziging is inmiddels verlopen.

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