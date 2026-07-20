Verbouwing woning en bijgebouw aangevraagd in gemeente

De gemeente heeft een aanvraag ontvangen voor het verbouwen van een woning en bijgebouw. Het gaat om een aanvraag op 15 juli 2026 met zaaknummer 504942.

Gevonden voor jou

De verbouwing betreft zowel de woning als een bijgebouw op de aangegeven locatie. De aanvraag is geregistreerd onder het nummer 504942 en valt onder de categorie bouwen.

Het gaat hier om de kennisgeving van ontvangst van de aanvraag. Er is geen mogelijkheid om formeel te reageren, en de plannen worden niet ter inzage gelegd.