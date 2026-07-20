Vergunningsaanvraag voor fietsberging in Valkenswaard

Er is een aanvraag ingediend om een fietsberging en tuinhuisje te bouwen in Valkenswaard.

Gevonden voor jou

De gemeente Valkenswaard heeft op 15 juli 2026 een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om plannen voor het plaatsen van een fietsberging en tuinhuisje aan de Warande 53.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 504917 en valt onder het onderdeel 'bouwen'. Het gaat om een kennisgeving van ontvangst, wat betekent dat de plannen niet ter inzage liggen en er geen formele reactie mogelijk is.