Bijgebouw gepland naast woning in Klundert

Op Bolwerk 1 in Klundert is een aanvraag gedaan voor een bijgebouw naast de woning.

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De gemeente Moerdijk heeft op 15 juli 2026 een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om het plaatsen van een bijgebouw naast een woning aan Bolwerk 1 in Klundert.

De aanvraag bevindt zich nog in de beoordelingsfase. In deze fase is het niet mogelijk om bezwaar of beroep in te dienen. Pas nadat er een besluit is genomen, kan hierop worden gereageerd. De gemeente benadrukt dat dit bericht puur informatief is.