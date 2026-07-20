Nokverhoging aangevraagd op Arkelhof in Zevenbergen

Op Arkelhof 117 in Zevenbergen is een aanvraag ingediend voor het plaatsen van een nokverhoging. De gemeente Moerdijk heeft deze aanvraag op 15 juli 2026 ontvangen.

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De aanvraag betreft een aanpassing aan het dak van de woning aan Arkelhof 117, waarbij de nok, de bovenste rand van het dak, wordt verhoogd. Dit kan meer ruimte creëren op de bovenverdieping.

Burgemeester en wethouders van Moerdijk zullen de aanvraag beoordelen voordat er een definitieve beslissing wordt genomen. Het is nog niet mogelijk om bezwaar te maken, dat kan pas nadat er een besluit is genomen.