Nieuwe kozijnen gepland aan Prins Bernhardstraat in Fijnaart

In Fijnaart is een aanvraag ingediend om kozijnen te vervangen aan Prins Bernhardstraat 14. De gemeente Moerdijk heeft deze aanvraag op 14 juli ontvangen.

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De aanvraag betreft het wijzigen van kozijnen aan een woning op Prins Bernhardstraat 14 in Fijnaart. Het gaat om een standaard vergunningaanvraag, waarbij de gemeente later beslist of deze wordt goedgekeurd.

Belangstellenden kunnen de details van de aanvraag bekijken door een afspraak te maken met het team Veiligheid, vergunningen, toezicht en handhaving van de gemeente Moerdijk. Dit kan telefonisch via 140168.