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Vergunning verleend voor vervangen kozijnen in Standdaarbuiten

Vandaag om 09:24

De gemeente Moerdijk heeft een vergunning verleend voor het vervangen van kozijnen aan de Groene Slinger 38 in Standdaarbuiten. Het besluit is op 16 juli 2026 verzonden.

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Het project betreft het vervangen van de kozijnen aan een woning in Standdaarbuiten. De vergunning is verleend door burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk.

De beschikking treedt in werking na de dag van bekendmaking. Het besluit is op 16 juli 2026 verzonden. De vergunninghouder mag de werkzaamheden uitvoeren, ook als er bezwaar wordt gemaakt.

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