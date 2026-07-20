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Gemeente Moerdijk geeft groen licht voor dakrenovaties
Vandaag om 09:24
In Fijnaart zijn twaalf woningen verdeeld over drie straten klaar voor een dakrenovatie. De gemeente Moerdijk heeft hiervoor op 15 juli 2026 een vergunning verleend.
Het gaat om woningen aan de Frederik Hendrikstraat, Prinses Margrietstraat en Rode Kruisstraat. In totaal zullen de daken van twaalf huizen worden vernieuwd. De vergunning is afgelopen woensdag verzonden.
De werkzaamheden kunnen direct starten, maar belanghebbenden hebben zes weken de tijd om bezwaar te maken. Dit kan schriftelijk bij de gemeente Moerdijk. Een bezwaarschrift dat per e-mail wordt verstuurd, wordt niet behandeld.
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