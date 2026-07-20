Gemeente Moerdijk: wijziging bouwplan in Standdaarbuiten

In Standdaarbuiten is een aanvraag gedaan om drie woningen anders te bouwen.

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De gemeente Moerdijk heeft op 14 juli 2026 een verzoek ontvangen om een eerder goedgekeurd bouwplan aan te passen. Het gaat om drie woningen aan de Molenstraat 19 in Standdaarbuiten. De aanvraag betreft een wijziging van de oorspronkelijke vergunning.

De gemeente benadrukt dat dit voorlopig alleen een aanvraag is. Er kan pas bezwaar worden gemaakt nadat er een besluit is genomen over de vergunning. Voor wie de aanvraag wil bekijken, is een afspraak nodig met het team Veiligheid, vergunningen, toezicht en handhaving van de gemeente Moerdijk.