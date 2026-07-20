Vergunning voor dakverhoging en dakkapellen in Klundert

De gemeente Moerdijk heeft een vergunning verleend voor het verhogen van het dak en het plaatsen van twee dakkapellen aan een woning in de Prins Willemstraat in Klundert.

Gevonden voor jou

Het gaat om een woning aan de Prins Willemstraat 16 in Klundert. De vergunning is op 15 juli 2026 verzonden door burgemeester en wethouders. De eigenaar mag het dak verhogen en twee dakkapellen plaatsen.

Het besluit is vanaf 15 juli 2026 van kracht. Belanghebbenden hebben zes weken de tijd om bezwaar te maken tegen deze vergunning. De termijn start op de dag na verzending van het besluit aan de aanvrager.