Navigatie overslaan
Ontdek

Vergunning voor dakverhoging en dakkapellen in Klundert

Vandaag om 09:24

De gemeente Moerdijk heeft een vergunning verleend voor het verhogen van het dak en het plaatsen van twee dakkapellen aan een woning in de Prins Willemstraat in Klundert.

Gevonden voor jou

Het gaat om een woning aan de Prins Willemstraat 16 in Klundert. De vergunning is op 15 juli 2026 verzonden door burgemeester en wethouders. De eigenaar mag het dak verhogen en twee dakkapellen plaatsen.

Het besluit is vanaf 15 juli 2026 van kracht. Belanghebbenden hebben zes weken de tijd om bezwaar te maken tegen deze vergunning. De termijn start op de dag na verzending van het besluit aan de aanvrager.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Moerdijk

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.