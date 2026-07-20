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Roosendaal verlengt beslistermijn voor wijziging spoorwegemplacement

Vandaag om 09:24

De gemeente Roosendaal heeft de beslistermijn voor de omgevingsvergunning van ProRail met zes weken verlengd. Het gaat om een aanvraag voor aanpassingen aan het spoorwegemplacement bij het Stationsplein.

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ProRail wil de sporenlay-out van het emplacement in Roosendaal wijzigen. De aanvraag voor deze milieubelastende activiteit werd op 29 mei 2026 ingediend bij de gemeente. Burgemeester en wethouders hebben nu besloten dat zij meer tijd nodig hebben om een definitief besluit te nemen.

De verlenging van de termijn geldt voor de standaard procedure die op dit type vergunning van toepassing is. Het aangepaste besluit is gekoppeld aan zaaknummer Z2026-00015336. Dit nummer moet vermeld worden bij alle correspondentie over deze aanvraag.

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