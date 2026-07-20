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Pastorie in Wouw wordt verbouwd tot 7 appartementen
Vandaag om 09:24
In Wouw is een vergunning aangevraagd om een pastorie met koetshuis aan de Bergsestraat te verbouwen tot zeven appartementen.
Het gaat om het pand aan de Bergsestraat 45 in Wouw, waar plannen zijn om een oude pastorie met koetshuis om te bouwen. De omgevingsvergunning is aangevraagd door de eigenaar en betreft het creëren van zeven appartementen op deze locatie.
Het ontwerpbesluit en bijbehorende documenten zijn zes weken in te zien bij de publieksbalie van het stadskantoor in Roosendaal. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 2023-004212.
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