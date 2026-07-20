Advertentie
Vergunningsaanvraag voor villa aan Koppelenweg in Veldhoven
Vandaag om 09:24
Op 15 juli heeft de gemeente Veldhoven een aanvraag ontvangen voor het bouwen van een villa aan de Koppelenweg.
De aanvraag betreft een perceel aan de Koppelenweg in Veldhoven, kadastraal bekend als sectie G nummer 2019. Het plan is om op deze locatie een villa te realiseren. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer VHZ2026-01263.
Op dit moment is het niet mogelijk bezwaar te maken tegen de aanvraag. Dit kan pas nadat de gemeente een besluit heeft genomen. De ingediende stukken zijn niet openbaar, maar kunnen op verzoek worden ingezien.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie