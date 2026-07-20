Roosendaal wijzigt omgevingsplan voor islamitische begraafplaats

De gemeente Roosendaal heeft een ontwerpwijziging van haar omgevingsplan gepubliceerd. Het plan maakt de ontwikkeling van een islamitische begraafplaats mogelijk.

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Het college van burgemeester en wethouders van Roosendaal heeft op 7 juli 2026 een ontwerpbesluit vastgesteld. In dit besluit wordt de locatie voor de islamitische begraafplaats aangewezen als transformatiegebied. Dit houdt in dat daar maatschappelijke voorzieningen zoals een begraafplaats, aula en mortuarium met bijbehorende faciliteiten gerealiseerd mogen worden.

Naast het aanwijzen van de locatie zijn er ook regels opgesteld voor landschappelijke inpassing en waterhuishouding. Volgens het plan moet de beplanting binnen twee jaar na ingebruikname worden aangelegd en onderhouden. Daarnaast zijn bijlagen toegevoegd, waaronder een bodemonderzoek en een stikstofdepositieanalyse, die de mogelijke milieueffecten van het project in kaart brengen.

Het ontwerpbesluit ligt ter inzage en belanghebbenden kunnen hierop reageren via de officiële bekendmakingen en het gemeenteblad.