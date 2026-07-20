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Melding ophogen perceel Zonnewende 6 in Deurne
Vandaag om 09:25
In Deurne heeft Klomp Grond- en Sloopwerken een melding gedaan om grond toe te passen op een perceel aan de Zonnewende 6. Het gaat om een kennisgeving volgens het Besluit activiteiten leefomgeving.
De gemeente Deurne heeft op 14 juli een melding ontvangen van Klomp Grond- en Sloopwerken B.V. Het bedrijf wil grond gebruiken om een perceel aan de Zonnewende 6 op te hogen. Deze melding valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).
Bij dit soort meldingen is geen bezwaar mogelijk, omdat het enkel een kennisgeving betreft. Voor correspondentie over de melding is het zaaknummer Z-2026-011947 belangrijk.
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