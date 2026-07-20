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Deurne: aanvraag voor kapvergunning Beverdonk

Vandaag om 09:25

De gemeente Deurne heeft een aanvraag ontvangen voor een vergunning om een boom te kappen op Beverdonk 6. De aanvraag is ingediend op 16 juli 2026 en wordt behandeld onder nummer HZ-2026-1105.

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De vergunningaanvraag betreft het kappen van een boom op het adres Beverdonk 6 in Deurne. De stukken die bij de aanvraag horen, geven meer informatie over de situatie en zijn beschikbaar voor inzage bij de gemeente. Een besluit over de aanvraag wordt doorgaans binnen acht weken genomen, maar deze termijn kan met zes weken worden verlengd.

Deurne behandelt deze aanvraag volgens de gebruikelijke procedures. Mocht er meer informatie nodig zijn, dan kan de gemeente de beoordeling tijdelijk opschorten. Het exacte besluit wordt later bekendgemaakt.

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